"Estamos no bom caminho": hotéis do Porto a recuperar mas ainda longe de 2019

Os hotéis do Porto e da região Norte estão satisfeitos com a procura para as próximas épocas festivas. No caso da passagem de ano, a ocupação deverá chegar 80%. Números positivos para o turismo, que ainda está a recuperar da quebra provocada pela pandemia.

No Hotel Crown Plaza, no Porto, os quartos já estão reservados para várias famílias passarem o Natal. A taxa de ocupação é de 60% e para o réveillon a expectativa é chegar aos 80%.

Ainda assim, os números não ultrapassam os níveis de 2019, antes da pandemia, devido, entre outros fatores, ao facto de não haver pontes durante os dias das festividades, aponta Raquel Queirós, diretora do hotel.

A procura refere-se ao mercado português e europeu, com Espanha, França e Reino Unido à cabeça.

Ainda na Avenida da Boavista, na cidade do Porto, o hotel Porto Palácio partilha a mesma taxa de ocupação com reservas para a consoada completamente esgotadas .

Neste estabelecimento o tempo de permanência dos clientes tem vindo a aumentar.

"Como cada vez há mais turismo de lazer, não de negócio, a estadia média continua a subir, o que é ótimo", confirma Miguel Evangelista, diretor do Porto Palácio.

O Portus Cale também já tem bons indicadores para as festividades, principalmente para a noite do réveillon. O estabelecimento deverá atingir os 100% de ocupação.

As unidades hoteleiras da Invicta estão no bom caminho e esperam continuar para o próximo ano com níveis de ocupação a superarem os de 2019.