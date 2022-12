Carteiros de Alverca/Vila Franca de Xira em greve por melhores condições de trabalho

Os trabalhadores do Centro de Distribuição Postal dos CTT de Alverca/Vila Franca de Xira iniciam hoje uma greve de cinco dias às últimas duas horas e 48 minutos do horário por melhores condições de trabalho. Uma paralisação que dura toda esta semana do Natal e que vai atrasar ainda mais as entregas de correspondência nesta zona que já tem um mês de atraso nas entregas do correio normal, como explicou à SIC o sindicalista Fernando Ambrioso.

Em causa estão, segundo o sindicato, a redução dos postos de trabalho e a sobrecarga provocada pela falta de trabalhadores para o trabalho a executar, a que se soma a defesa da reposição da qualidade do serviço público postal devida aos cidadãos do concelho de Vila Franca de Xira.

Para demonstrar a sua insatisfação, os trabalhadores vão concentrar-se hoje às 14:30 na Estrada Nacional 10, em frente à Estação de Correios de Alverca, e na terça-feira à mesma hora em frente à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

Na quarta-feira vão concentrar-se também às 14:30 frente à Junta de Freguesia de Alhandra.