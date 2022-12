Preço das casas aumentou mais de 13% em relação a 2021

Os preços das casas aumentaram 13,1% no terceiro trimestre deste ano, em relação aos mesmos três meses de 2021.

Ainda assim, os dados do Instituto Nacional de Estatística dão conta de uma subida ligeiramente inferior à que tinha sido registada no final do mês de junho.

O montante total foi de 8,1 mil milhões de euros, superior em 9,6% em relação ao terceiro trimestre de 2021.

Segundo o INE, numa comparação com o ano passado, os preços das casas existentes aumentaram mais do que o preço das novas habitações.

A Área Metropolitana de Lisboa concentrou menos de 30% do total de transações, algo que não acontecia há quase 10 anos. Por outro lado, dos 8,1 mil milhões de euros registados, mais de 40% dizem respeito a negócios com habitação feitos na região de Lisboa.