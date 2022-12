Fisco vigia cinco vezes mais ricos do que em 2014

O número de cidadãos ricos sob vigilância da Unidade de Grandes Contribuintes cresceu cinco vezes desde 2014. Este dados são avançados pelo Jornal de Notícias, que teve acesso ao relatório sobre fraude e evasão fiscais e aduaneiras de 2021.

As maiores fortunas e as empresas mais ricas fazem parte de uma lista de quase cinco mil contribuintes que são acompanhados pela unidade especial do fisco.

Estas empresas, segundo o relatório, pagaram 18 mil milhões de euros em impostos, o que representa cerca de 40% do total da execução orçamental.

Em 2021, e ainda de acordo com as finanças, nos mais de 300 processos de inspeção foram consideradas correções, que ascendem a cerca de 620 milhões de euros de impostos potencialmente em falta.