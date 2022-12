Empresa obteve empréstimo do Estado para pagar conta da eletricidade

A EDIA–Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A. obteve, no início desta semana, um empréstimo do Estado “para fazer face aos pagamentos de gastos com energia”. A informação foi avançada pelo jornal online Observador. Em causa está um valor superior a 13 milhões de euros.

“No dia 26 de dezembro de 2022 foi contratualizado um empréstimo de médio e longo prazo entre a EDIA–Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A. e o Estado Português no montante de 13.822.146,00 euros, destinado a satisfazer as necessidades de financiamento da empresa, nomeadamente para fazer face aos pagamentos de gastos com energia”

Esta informação consta num comunicado enviado pela EDIA à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A EDIA, segundo contas do Observador, tem um consumo anual de cerca de 250 GW h, “o equivalente a cerca de 100 mil casas, servidos essencialmente em alta e média tensão”. A conta de eletricidade ascenderá este ano a 38 milhões de euros, ou seja, “mais do que triplica o valor de 2021”.