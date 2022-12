O ministro do Ambiente diz que os preços do gás e eletricidade vão aumentar menos do que a inflação. Duarte Cordeiro garante que as tarifas vão deixar de aumentar ao ritmo que vimos durante grande parte deste ano e promete que os preços vão pesar menos na carteira dos portugueses em 2023.

2022 ainda não acabou, mas já se fazem contas para 2023. No que toca aos preços da energia os aumentos serão mais baixos do que se poderia esperar. Fica o conselho de se compararem constantemente os preços praticados pelas empresas.

A esperança é a que, com faturas com aumentos inferiores à inflação, isso resulte na diminuição da própria inflação.

Quanto aos combustíveis, não está previsto o fim da suspensão da taxa de carbono.