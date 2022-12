Portugal vai entrar em recessão em 2023? E a economia global?

Na opinião de José Gomes, o país pode não entrar em recessão por aquilo que se está a desenhar na economia portuguesa. “O investimento das empresas está a níveis muito baixos. A confiança das famílias deverá levar a um consumo bastante menor do que é habitual nos anos anteriores. A poupança das famílias está a ser consumida porque as famílias estão a gastar mais do que o seu rendimento disponível".

Relembra que “o Estado continua com um alto nível de dívida e o conjunto está bastante endividado. Todo este somatório deverá ditar uma economia a crescer menos, bastante menos. A previsão do Governo é 1,3%, o FMI diz que é apenas 0,7. Pode ainda ser menos que as duas instituições dizem. O Banco de Portugal é mais otimista e diz que será 1,5%".

Por isso acredita que “não vai ser um ano feliz em termos de crescimento económico”.