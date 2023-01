2023 começa com novos aumentos de preços

2023 começa com um aumento generalizado dos preços que este ano é ainda mais castigador por causa da inflação recorde. A subida é mais expressiva em serviços e bens e essenciais como o pão, gás, eletricidade e transportes.

A inflação marcou 2022 e volta a ter impacto neste novo ano. Há um conjunto de aumentos em vários setores.

A começar pelos bens de consumo, como é o caso do pão. Não se sabe ao certo o valor de aumento será em função dos custos das matérias-primas e da energia

Na carteira dos portugueses vão ainda pesar as faturas do gás, eletricidade e rendas de casa. No caso do gás natural, a fatura terá um aumento de cerca de 3% para os clientes do mercado regulado.

A eletricidade sobe 1,6% já nas faturas deste mês.

No preço das casas, a subida das rendas não será superior a 2%. O setor das telecomunicações e transportes também sofrerá alterações.

A partir de fevereiro, a Altice Portugal vai atualizar os preços. Ficam excluídos os clientes que têm apenas voz fixa e os reformados.

Nos transportes, os títulos ocasionais do sistema andante no Porto aumentam 1%. As portagens sobem em média 4,9 por cento.

O álcool e o tabaco também registam acréscimos. Será de 4% face à atualização das taxas dos Impostos Especiais de Consumo. Significa que, por exemplo, um maço que até agora custava 4,50€ passa a custar mais 18 cêntimos.

De acordo com o Banco de Portugal, a subida média dos preços deverá atingir 5,8%, um valor mais baixo do que o de 2022.

Ainda assim, os consumidores vão ter de pagar mais pelos serviços que usam no dia-a-dia.