Consumo de gás natural desceu em 2022

O consumo de gás natural em Portugal desceu 3,2% em 2022, já o gasto de energia elétrica aumentou em 1,8% em relação a 2021.

“Quanto à energia elétrica, em 2022, Portugal consumiu 50 374 GWh, mais 1,8% do que no ano anterior.(…) [Já] o consumo de gás natural foi de 61 800 GWh, menos 3,2% face a 2021”, divulgou a Agência para a Energia.

O mercado elétrico, que corresponde ao gás natural consumido nas centrais de ciclo combinado para a produção de eletricidade, foi responsável por 45,5% do consumo, sendo os restantes 54,5% destinados ao mercado convencional, acrescenta o comunicado.

Os dados da Agência para a Energia foram divulgados esta quarta-feira e mostram também que quase metade da eletricidade consumida no país foi gerada a partir de energias renováveis, ainda assim em menor quantidade do que no ano anterior.

“As energias renováveis abasteceram 49,3% do consumo de eletricidade em Portugal, contra os 59,5% verificados no ano anterior”, lê-se no comunicado.

Relativamente às importações de energia, o “saldo agravou-se”, fixando-se nos 18,1%, quase o dobro do ano anterior.