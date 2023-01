O Twitter foi alvo de um ataque informático que roubou 200 milhões de endereços de email de clientes, noticia a Reuters esta sexta-feira, 6 de janeiro . Os hackers publicaram os dados roubados num fórum de pirataria.



A alegação é do cofundador da empresa de cibersegurança Hudson Rock, Alon Gal (o Twitter ainda não confirmou a informação), que classificou numa publicação de LinkedIn do dia 24 de dezembro esta fuga de informação como “uma das mais significativas" que já tinha visto. E disse que as consequências seriam enormes, como ataques de pirataria, phishing e divulgação pública de dados pessoais por terceiros.



Segundo a agência, têm circulado na Internet capturas de ecrã do fórum onde foram publicados os dados roubados, com especialistas externos a confirmarem a fuga de informação, que ainda não foi reivindicada nem há suspeitas de quem perpetrou o ataque.

O número de 200 milhões de contas é significativamente mais baixo face ao dos relatos iniciais no início de dezembro, que apontavam para 400 milhões de emails e de números de telefone afetados.

Não se sabe sequer quando o ataque aconteceu, estimando-se que possa ter acontecido entre 2021 e o período atual.



O Twitter não respondeu às perguntas da Reuters.