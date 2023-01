Governo vai reavaliar benefício concedido por Rita Marques a empresa que a contratou

O Governo vai reavaliar o benefício concedido por Rita Marques, ex-secretária de Estado do Turismo, à empresa que agora a contratou. O sucessor no cargo disse esta quarta-feira que irá agir em conformidade com o que disse o primeiro-ministro no parlamento. António Costa arrasou a conduta de Rita Marques, afirmando que a ex-governante terá cometido uma clara ilegalidade.

Do ministro da Economia não se ouviu uma palavra. Nem sobre a transferência, quase direta, de Rita Marques do Governo para a administração de uma empresa que tutelava; nem sobre o despacho que mantém o benefício atribuído pela ex-secretária de Estado do Turismo à tal empresa que a contratou.

António Costa Silva, que se incompatibilizou com Rita Marques e a substituiu por Nuno Fazenda, assistiu da bancada do Governo ao arraso que o primeiro-ministro fez da conduta da antiga governante.

Mas a oposição não quis só ficar pela atitude individual de Rita Marques e insistiu num responsabilidade do Governo, ao decidir manter o estatuto de utilidade turística assinado pela secretária de Estado. António Costa começou por dizer que o despacho não era ilegal, mas acabou a determinar que seja reapreciado.

O novo Secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, ouviu e garante que a ordem está dada.