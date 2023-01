Presidente executiva da TAP vai ser ouvida no Parlamento

A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, vai ser ouvida na comissão parlamentar de economia e obras públicas, no dia 18 de janeiro, sobre o caso da indemnização da companhia aérea à ex-secretária de Estado Alexandra Reis.

A audição foi requerida, a título potestativo, pelo grupo parlamentar do Chega.

Alexandra Reis "violou estatuto" do gestor público, admite Costa

O primeiro-ministro disse, esta quarta-feira, que Alexandra Reis violou o estatuto do gestor público quando foi nomeada para a Navegação Aérea de Portugal (NAV) e não devolveu parte da indemnização que tinha recebido da TAP.

"Não tenho dúvidas de que há pelo menos uma parte em que houve uma violação do estatuto do gestor público - que foi quando a senhora engenheira foi nomeada para a NAV [Navegação Aérea de Portugal] e não procedeu à reposição de parte da indemnização que tinha recebido, admitindo que a indemnização a recebeu legalmente", sustentou António Costa.

O primeiro-ministro falava no debate sobre política geral que decorreu na Assembleia da República depois de ter sido questionado pela deputada única do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Inês Sousa Real, sobre se ponderava rever o estatuto do gestor público "sempre que haja intervenção de dinheiros públicos como foi o caso da TAP".

Caso Alexandra Reis

Em fevereiro de 2022, a transportadora comunicou ao supervisor que a decisão de saída tinha sido da gestora. Soube-se depois que recebeu, na altura, uma indemnização de 500 mil euros. Em dezembro, a TAP esclareceu em comunicado que a iniciativa partiu, afinal, da empresa.

A CMVM está agora a avaliar as consequências legais na forma como foi comunicada a saída da ex-secretária de Estado. Mesmo que o regulador avance com uma multa, a TAP poderá contestar e arrastar o processo.

[Em atualização]