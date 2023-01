O preço dos alimentos registou a maior subida dos últimos 40 anos. A inflação gerou o aumento dos bens essenciais, como alimentos e energia.



2023 trouxe o aumento generalizado dos preços, impulsionado pela inflação. No ano passado, as famílias portuguesas viram um disparar do custo dos bens essenciais, sobretudo alimentos e energia para valores que já não eram registados desde o início dos anos 90.