Apenas 1,5% dos 250 milhões de carros em circulação na Europa são elétricos ou híbridos

Apesar do interesse crescente pelos carros elétricos – e já há países, como Portugal, onde já se vendem mais do que a diesel -, dos 250 milhões de automóveis em circulação nas estradas da União Europeia, apenas 1,5% são elétricos ou híbridos. E há apenas três países em que a percentagem de elétricos é superior a 2%: Dinamarca, Holanda e Suécia.

Esta é uma das principais conclusões do relatório apresentado esta terça-feira pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA, na sigla em inglês), intitulado ‘Veículos em Uso na Europa em 2023’.

Portugal ainda prefere os carros a diesel

Em Portugal, dos 5,4 milhões de automóveis em circulação, apenas 0,8% são elétricos e 0,7% híbridos. O diesel ainda domina, com 59,1% dos carros em circulação, seguido dos veículos com motor a gasolina, que representam 36,8% do total. Os restante são movidos a gás natural e a GPL. No caso do diesel, só há mais dois países com uma percentagem maior, em relação ao total: a Lituânia (67,8%) e a Letónia (65%). Na vizinha Espanha a percentagem de carros a gasóleo é de 56,9%.