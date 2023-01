O mecanismo ibérico permitiu uma redução de 20% no preço da eletricidade, desde a entrada em vigor até ao final de 2022, disse esta terça-feira o ministro do Ambiente e Ação Climática.

Duarte Cordeiro, que está a ser ouvido pela comissão parlamentar de Ambiente e Energia, por requerimento do Bloco de Esquerda, reforça que essa redução gerou um benefício de cerca de 489 milhões de euros.

"Desde que entrou em vigor e até ao final do ano passado, o mecanismo permitiu, segundo as estimativas provisórias do regulador, uma redução do preço final de 49 euros por megawatt-hora (MWh), ou seja, uma redução de 20% face ao preço que ocorreria sem a medida, gerando um benefício de cerca de 489 milhões de euros neste período, para quem está exposto ao mercado", disse o ministro.