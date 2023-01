Mário Centeno está confiante: "A economia tem surpreendido trimestre após trimestre"

O governador do Banco de Portugal está confiante de que é possível evitar para já a recessão na zona euro, acreditando que o crescimento resistiu no quarto trimestre de 2022 e irá ser positivo no primeiro trimestre de 2023.

Mário Centeno falava num painel no âmbito da 53.ª reunião anual do Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, este ano dedicada ao tema "Cooperação num Mundo fragmentado".

O governador do Banco de Portugal (BdP), que faz parte do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE), assinalou que "a economia tem surpreendido trimestre após trimestre", pelo que prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro tenha escapado a uma contração no último trimestre do ano passado.