TAP anuncia alívio no corte de salários e diz que 2022 foi dos melhores anos de sempre

Antes desta audição, a TAP já tinha anunciado um investimento de 48 milhões de euros para aliviar os cortes salariais. Numa mensagem enviada na terça-feira aos trabalhadores, a presidente executiva de empresa disse que a companhia aérea registou no último ano um dos melhores resultados de sempre.

Resultado da maior procura pós pandemia, mas também das medidas adotadas no âmbito do plano de reestruturação. Com a redução dos custos permitirá este ano aliviar os cortes salariais que estão em vigor.

Segundo a presidente executiva da empresa, a TAP vai devolver 48 milhões de euros aos trabalhadores e vai investir na formação e modernização do trabalho. Diz que é uma forma de compensar os funcionários por todos os esforços e para mitigar o impacto da inflação. E será também uma tentativa de travar a greve de tripulantes marcada para o final do mês.

A companhia aérea está a tentar negociar com o sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil e até já terá enviado uma nova proposta de acordo. Compromete-se, por exemplo, em colocar mais um tripulante nos voos com mais de seis horas, a rever as tabelas salariais e as ajudas de custo.

O sindicato vai, esta quinta-feira, discutir a proposta da TAP. Dificilmente haverá acordo que permita evitar a greve de 25 a 31 de janeiro, já que muitas das exigências dos tripulantes continuam por responder.

Mesmo o alívio nos cortes salariais anunciado, entretanto, é insuficiente para o sindicato que não vê motivos para haver cortes se de facto a TAP registou os melhores resultados de sempre no ano passado.

Os números finais do balanço de 2022 só vão ser conhecidos no final de março.