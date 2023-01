Emprego: o que prometem empresas e Estado para os jovens?

Os números falam por si. Em 2020, quase 74% dos jovens entre os 25 e os 30 anos, a trabalhar em Portugal, tinham contratos a prazo. Sendo verdade que a pandemia pode ter inflacionado este indicador, na União Europeia, no mesmo ano e com as mesmas condicionantes, a média de jovens com contratos de trabalho a prazo não foi além de 36,7%.

Mas há mais: pelo menos 30% dos jovens em Portugal são considerados sobrequalificados para as funções que exercem e, em matéria de desemprego, desde 2015 que a taxa de jovens com menos de 25 anos sem trabalho no país é mais do dobro da taxa de desemprego da população em geral.

São estes indicadores que estão na base do "Pacto Mais e Melhores Empregos para os Jovens”, apresentado esta quinta-feira. A iniciativa da Fundação José Neves tem o patrocínio da Presidência da República e une empresas e Estado na missão de mudar os números e criar empregos de qualidade para os jovens. Sintetizamos-lhe neste artigo o que será feito para lá chegar.