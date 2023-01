Governo tenta reprivatizar Efacec que custa ao Estado 10 M€ por mês

O Governo está a tentar reprivatizar a Efacec depois de ter nacionalizado a empresa em julho de 2020. O ministro da Economia e do Mar garante querer encontrar uma solução que salvaguarde a globalidade da empresa.

Em outubro falhou a primeira tentativa do Estado de vender as ações que detém da empresa. Segundo o jornal ECO, o Governo já terá gasto na Efacec mais de 200 milhões de euros, sendo que entre novembro e o final de fevereiro, o Estado está a injetar cerca de 10 milhões de euros por mês para manter a empresa em atividade.

Em julho de 2020, o Estado português ficou com 71,73% do capital que pertenciam à empresária angolana Isabel dos Santos, mas que por causa do processo Luanda Leaks, viu ser-lhe arrestada a participação na empresa tecnológica portuguesa.

De lá até outubro do ano passado, o Estado terá, segundo o jornal ECO, colocado à disposição da Efacec 165 milhões de euros, dos quais 115 milhões em garantias e financiamentos bancários e 50 milhões em injeções de capital..

Em outubro, as negociações com a construtora DST para a privatização falharam e, por isso, para manter a empresa em atividade e para pagar salários, o Governo está, alegadamente, a injetar 10 milhões de euros por mês pelo menos até ao final de fevereiro..

O Governo diz que há sete empresas interessadas na reprivatização da Efacec.

Contactada pela SIC, a Parpública, empresa que gere este dossiê, diz que não comenta o valor que o Governo está a colocar na Efacec, por causa do processo de reprivatização que está a decorrer