Portugal é "uma história de sucesso" para o Bankinter, que ainda não recebeu pedidos para renegociar créditos

Os resultados do grupo Bankinter em 2022 superaram as expectativas do próprio banco e atingiram os números estimados para 2023. Com uma sucursal em Portugal desde 2016, a operação continua a contribuir positivamente para os resultado da casa-mãe.

Maria Dolores Dancausa, que lidera o Bankinter, disse esta quinta-feira na apresentação dos resultados, depois da comunicação dos dados ao regulador, que conseguiram "os melhores resultados da nossa história". Foram 560,2 milhões de euros.

Sobre a operação em Portugal, que antes de impostos atingiu 78 milhões de euros, mais 54% do que em 2021, disse que o volume de negócios cresceu 10% desde 2017 para 18,2 mil milhões de euros. E que Portugal é uma “história de sucesso” desde que o grupo comprou o banco.

Mas, mais uma vez quando questionada sobre a possibilidade de comprar em Portugal , Maria Dolores Dancausa é perentória: “Não temos nenhuma intenção. O nosso objetivo foi sempre crescer de forma orgânica e neste momento estamos a consolidar a operação em Portugal”.