As empresas com mais de 100 trabalhadores vão passar a estar obrigadas a integrar pessoas com incapacidade igual ou superior a 60%. Mas mesmo antes da lei, que vai em breve entrar em vigor, várias empresas já tinham dado este passo.

Desde 2001 que o sistema de quotas de emprego para pessoas com deficiência está em vigor, mas apenas para a Função Pública. Isabel Sousa não precisou delas.

Depois de um estágio, superou todas as provas e há cerca de um ano conquistou um lugar de assistente técnica na comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa.

Com mais de 60% de incapacidade, provocada por uma doença degenerativa que lhe limita a mobilidade, foi com muita persistência que fintou todas as dificuldades para chegar ao mercado de trabalho.

Ainda a lei não estava em vigor e já a quinta da Aveleda, em Penafiel, brindava à inclusão. Dos 170 trabalhadores, dois são pessoas com deficiências físicas e intelectuais

Além do negócio do vinho e do enoturismo, a quinta da Aveleda associou se também à HumanWinetY para combater o estigma

A partir de 1 de fevereiro, o setor empresarial do estado e os privados com mais de 100 trabalhadores são obrigados, por lei, a integrar pessoas com deficiência.

Quem não cumprir, incorre numa contraordenação grave, no valor de quase 10 mil euros.

No ano passado estavam inscritas nos centros de emprego mais de 13.500 pessoas com deficiência