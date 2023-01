Tecnológica alemã SAP vai despedir 3.000 depois de queda de 50% dos lucros

A tecnológica alemã SAP anunciou hoje que vai cortar 3.000 empregos, 2,5% dos empregados, para reduzir custos até 350 milhões de euros anuais a partir de 2024, depois da queda de 50% dos lucros em 2022.

Este anúncio de redução de pessoal acontece no meio de uma onda alargada de cortes de empregos na indústria tecnológica, onde se incluem empresas como a Google, Amazon, Microsoft e outros 'gigantes' do setor.

A tecnológica alemã vai realizar estes cortes depois de o resultado líquido atribuível ter recuado 56% em 2022 face ao ano anterior, para 2.290 milhões de euros, depois de concluir as suas operações na Rússia e na Bielorrússia.

O administrador-delegado da SAP, Christian Klein, anunciou o plano de reestruturação, que afeta 200 empregos na Alemanha, menos do que em outros países, durante a apresentação dos resultados do ano passado.

Os cortes de empregos terão custos entre 250 e 300 milhões de euros que serão contabilizados, principalmente, no primeiro trimestre deste ano, de acordo com o diretor financeiro, Luka Mucic.

O objetivo da SAP, que também reduzirá custos em outras áreas da empresa, é centrar-se nas áreas estratégicas de crescimento e acelerar a transformação dos serviços informáticos na 'cloud'.

A fabricante de 'software' empresarial informou ainda que decidiu estudar a venda da sua participação na Qualtrics, que em janeiro de 2021 começou a ser cotada no Nasdaq, na bolsa nova-iorquina, porque está convencida de que operação irá trazer valor a ambas empresas e acionistas.

Desde a aquisição, a Qualtrics triplicou a sua faturação, tem sido rentável e aumentou a oferta de forma notável, referiu a SAP.

A decisão sobre a venda, as suas condições e o momento vão depender da situação do mercado, de que se chegue a acordo sobre as condições, autorizações e aprovação do conselho de supervisão.

A SAP conta com a Morgan Stanley como assessor financeiro da venda desta participação.

A faturação da tecnológica alemã subiu 11% em 2022 para 30.817 milhões de euros, impulsionada essencialmente pelos serviços informáticos na 'cloud' (+33%).

As receitas de licenças de 'software' e subscrições recuaram 5% para 13.965 milhões de euros e as de serviços informáticos em rede e apoio 'cloud' melhoraram 33% para 12.556 milhões de euros.

No ano passado, a SAP terminou as suas operações na Rússia e na Bielorrússia devido à guerra na Ucrânia, o que afetou negativamente o resultado operacional da empresa em 410 milhões de euros devido à redução das receitas e depreciações em créditos.