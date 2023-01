Governo vai decidir sobre preço das portagens no interior até 15 de fevereiro

A ministra da Coesão Territorial diz que se justifica uma redução do preço das portagens no interior do país. Ana Abrunhosa promete uma decisão para o próximo mês.

“Até dia 15 de fevereiro, vamos trabalhar dentro do Governo para dar uma resposta que esclareça, de uma vez por todas, qual é a posição do Governo relativamente às portagens do interior e da A22”, disse a ministra.

O Conselho de Ministros esteve reunido, esta quinta-feira, em Castelo Branco, onde aprovou novas regras para o cadastro predial.