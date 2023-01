Resultados da Galp serão penalizados em 160 milhões de euros por provisão e imparidade

Os resultados da Galp Energia no quarto trimestre de 2022 irão ser penalizados por uma imparidade de 100 milhões de euros associada à rede de retalho (em que se inclui a venda de combustíveis ao cliente final) e por uma provisão de 60 milhões ligada ao processo de encerramento da refinaria de Matosinhos.

As duas rubricas irão afetar o resultado antes de juros e impostos, de acordo com um comunicado da Galp à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no qual a petrolífera reporta os dados operacionais do quarto trimestre. As contas desse período serão publicadas a 13 de fevereiro.

A Galp diz ainda estar a avaliar o impacto dos impostos sobre lucros excessivos em Portugal e Espanha.

No que respeita ao segmento de exploração e produção, a Galp fechou o quarto trimestre com uma produção líquida de 128,6 mil barris por dia, mais 5% do que no mesmo período de 2021 e mais 2% do que no terceiro trimestre.

Para estes aumentos contribuíram quer o Brasil, quer Angola (em menor volume), mas também o arranque da produção de gás natural em Moçambique, cabendo à Galp no quarto trimestre uma fatia de 1,9 mil barris equivalentes de petróleo por dia.

Já na área comercial as vendas de produtos petrolíferos a clientes no quarto trimestre cifraram-se em 1,8 milhões de toneladas, menos 1% em termos homólogos e menos 9% face ao trimestre anterior.

As vendas de gás natural da Galp, por seu turno, tiveram uma queda de 5% em termos homólogos, mas uma ligeira subida de 2% face ao terceiro trimestre. Na eletricidade o negócio da Galp no quarto trimestre caiu 16% face ao ano anterior e 4% em cadeia.

Já o processamento de matérias-primas na refinaria ascendeu a 20,5 milhões de barris no quarto trimestre, um disparo de 51% em termos homólogos, mas com uma quebra de 10% em relação ao terceiro trimestre.

A margem de refinação da Galp voltou a subir nos últimos três meses do ano, para um valor médio de 13,5 dólares por barril, bem acima dos 5,6 dólares do mesmo período de 2021 e dos 7,7 dólares do terceiro trimestre de 2022.

Nas renováveis, a capacidade instalada da Galp fechou o ano em 1,4 gigawatts (GW), 7% acima do terceiro trimestre e 89% acima da verificada um ano antes.