O Partido Socialista chumbou esta quarta-feira a ida ao Parlamento do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, para explicar que tipo de contratos tem feito com as equipas técnicas da FPF, Roberto Martínez incluído, mas resolveu chamar a Autoridade Tributária (AT). Objetivo? Obter um ponto de situação sobre as inspeções do Fisco à utilização de empresas para efeitos pessoais.

Miguel Cabrita, deputado do PS, diz que “todos os setores de atividade devem ser tratados com equidade” e que exigir a ida de Fernando Gomes ao Parlamento, para falar sobre um caso tributário específico não se enquadra na tradição da comissão de orçamento e finanças, e não é necessário.

Contudo, o partido acha que pode ser útil ouvir a diretora-geral da AT, Helena Borges (na foto). “Vamos avançar com um pedido de audição à AT”, diz Miguel Cabrita.

Inconformado, Bloco de Esquerda insiste

O pedido de audição da Federação Portuguesa de Futebol deu entrada na passada semana no Parlamento, para forçar Fernando Gomes a prestar esclarecimentos sobre os contratos de trabalho celebrados durante a sua liderança, e sobre os quais tem vindo a recusar detalhes.

Fernando Gomes tinha assumido no tribunal arbitral a responsabilidade pelo contrato celebrado em 2014 com Fernando Santos, e lançou o Fisco no encalço do antigo selecionador e respetiva equipa técnica, mas, desde então, tem-se remetido ao silêncio.

Mais recentemente, recusou-se a esclarecer ao Expresso a forma de contratação de Roberto Martínez. Até ao momento, não se sabe se o selecionador espanhol assinou um contrato individual de trabalho ou uma prestação de serviços a titulo individual, ou se enveredou pelo mesmo modelo exigido ao seu antecessor (a existência de uma empresa através da qual é remunerado o conjunto da equipa técnica).

Numa declaração aos jornalistas, Mariana Mortágua lamentou o desfecho da votação, mas garantiu que o partido não vai desistir das suas pretensões. A deputada começou por lembrar que “a FPF é uma entidade de utilidade pública” e, por isso, “tem de prestar esclarecimentos ao Parlamento e, sobretudo, garantir ao país que nenhum contrato daqui para a frente irá promover qualquer fuga aos impostos”, como alegadamente aconteceu com o caso de Fernando Santos e a sua equipa técnica.

Para o partido, ouvir Fernando Gomes era não só razoável, como “um dever de transparência”. E, por isso, "não desiste".

“Pareceu-nos que seria possível obter um voto diferenciado se, em vez da Comissão de Orçamento e Finanças, este requerimento fosse apresentado na comissão que trata as questões do desporto. E iremos tentar apresentá-lo, com exatamente o mesmo objetivo”, garantiu Mariana Mortágua.