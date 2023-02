Os números foram divulgados esta quinta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), que revela ainda que as cinco marcas mais vendidas, no primeiro mês deste ano foram a francesa Dacia (231 unidades), a norte-americana Tesla (230), a sueca Volvo (201), a alemã BMW (193) e a francesa Peugeot (com 151 carros comercializados).

A ACAP nota ainda que, no primeiro mês do ano, foram matriculados em Portugal 6270 automóveis ligeiros de passageiros novos eléctricos, plug-in (que recarregam com ligação à corrente) e híbridos elétricos (que recarregam em andamento), ou seja, mais 58,4% que no mesmo mês do ano anterior.

No total foram vendidos 14.639 novos carros em Portugal

O mercado automóvel em Portugal no seu todo registou um crescimento de 43% em janeiro, em comparação com o mesmo mês de 2022. No total foram matriculados 14.639 novos carros no mercado nacional - menos 7,3% se compararmos com mesmo mês do ano de 2019, antes do início da pandemia.

Quanto às marcas mais vendidas em janeiro deste ano, o primeiro lugar é ocupado pela Peugeot, com 1333 unidades comercializadas. Segue-se a Renault (1158), a Dacia (também do grupo Renault, com 1103), a Mercedes Benz (1043) e a BMW (1019).