Lucros da Carlsberg quase desaparecem com impacto da saída do mercado russo

Os lucros da Carlsberg caíram quase 99% em 2022 face ao ano anterior, de 8008 milhões de coroas dinamarquesas (cerca de 1075 milhões de euros) em 2021 para 108 milhões de coroas (14,5 milhões de euros) no ano passado, anunciou o conglomerado produtor de bebidas esta terça-feira, 7 de fevereiro.

Os resultados sofreram o impacto negativo de 8075 milhões de coroas (1084 milhões de euros) relativo à saída da Carlsberg do mercado russo após a invasão da Ucrânia em fevereiro do ano passado.

Os lucros relativos às operações continuadas recuaram 1,3%, de 8293 milhões de coroas (1114 milhões de euros) em 2021, para 8183 milhões de coroas (1099 milhões de euros) em 2022, com o aumento dos custos logísticos e operacionais a impactarem negativamente os resultados.



As receitas subiram 17%, de 60.097 milhões de coroas (8073 milhões de euros) em 2021, para 70.265 milhões de coroas (9439 milhões de euros) no ano passado, graças à recuperação do consumo em todos os mercados onde está presente,



Segundo a empresa, “2023 será outro ano desafiante”, devido aos “aumentos do ano passado dos preços das commodities e da energia”, que “terão um impacto significativo nos custos das vendas e logísticos de 2023”.



“Temos como objetivo compensar os custos mais altos m termos absolutos através de ajustes nos preços e na oferta de produtos; e em manter um foco apertado nos custos”, acrescenta.