Prestações do crédito à habitação voltam a aumentar em fevereiro

Quem tem o crédito habitação revisto neste mês de fevereiro vai notar um aumento significativo na prestação.

Uma família com um crédito de 150 mil euros, com Euribor a um ano, e spread de 1%, a 30 anos, revisto em fevereiro, vai pagar mais 280 euros do que há um ano. Se o crédito estiver indexado à Euribor a 6 meses, o impacto vai ser de 30% face ao último aumento registado em agosto.

A dificuldade em pagar o crédito à habitação ao banco é cada vez maior e a Deco aconselha as famílias a fazerem uma simulação mensal para evitar surpresas.

São sobretudo as famílias com rendimentos mais baixos e com taxas de esforço mais elevadas que têm recorrido à DECO para tentar fazer face às dificuldades.