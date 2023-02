Vinhos portugueses rumam a Paris a pensar em novo recorde de exportações

Os vinhos portugueses apresentam-se esta semana na Wine Paris & Vinexpo Paris, a celebrar o recorde das exportações nacionais, em 2022, mas já a trabalhar para conquistar novos clientes e continuar a crescer. Será “uma presença maciça, com o dobro dos participantes de 2022”, sublinha a Viniportugal, responsável pela promoção da marca Wines of Portugal, que leva consigo até França 75 produtores.

Nesta edição de uma mais principais feiras mundiais dedicada a vinhos e destilados, a decorrer entre esta segunda-feira e quarta-feira, a Viniportugal quer “renovar o compromisso de enaltecer a qualidade dos vinhos portugueses além-fronteiras” com um espaço de degustação que permite aos visitantes conhecerem toda a gama de rótulos nacionais.

É uma viagem por 10 regiões vitivinícolas - Alentejo, Dão, Douro, Bairrada, Lisboa, Tejo, Península de Setúbal, Vinho Verde, Beira Interior, Porto e Madeira - que serve, também, para apresentar algumas das 250 castas autóctones, algumas exclusivas do território português.

“Sendo França um dos nossos principais mercados ao nível das exportações, tanto em volume como em valor, é de extrema importância que continuemos a reforçar a nossa presença dando continuidade a todo o trabalho que temos realizado no mercado", afirma Frederico Falcão, presidente da Viniportugal, atendendo ao facto de o país ter vendido no ano passado mais de 100 milhões de euros no mercado francês.

“Faz parte da nossa estratégia de promoção para 2023 incrementar o investimento em feiras internacionais de grande relevância, como é o caso da Vinexpo Paris. Acreditamos no potencial de crescimento dos vinhos de Portugal em França”, sublinha o mesmo responsável sobre o maior cliente de Portugal, com compras de 111 milhões de euros em 2022 e um crescimento de 3,2% em comparação com 2021.

Através da marca Wines of Portugal, a ViniPortugal está presente em mais de 20 mercados internacionais, “com a missão de destacar a excelência dos vinhos portugueses e elevar a posição de Portugal em cada mercado, apresentando-o enquanto um país produtor de vinho de excelência e tornando-o uma referência a nível mundial”, refere em comunicado.

A meta dos mil milhões

Em 2022, as exportações de vinhos portugueses conseguiram atingir um valor recorde de 941 milhões de euros, mais 1,52% que em 2021. É um registo com uma divisão equilibrada entre os países da União Europeia (427 milhões de euros) e os países terceiros (499 milhões de euros).

Na lista dos maiores mercados, depois de França seguem-se os Estados Unidos da América, com 105 milhões de euros, e o Reino Unido (83 milhões de euros).

Um dos protagonistas de 2022 foi Angola, com um crescimento de 103,6%, seguida do México (+74,6%) e Japão (+24,5%).

Na análise do desempenho do sector, que confirmou as previsões avançadas ao longo do ano, Frederico Falcão destaca o registo recorde, manifestando “satisfação pelos resultados obtidos, tendo em consideração que foi o ano em que se deu início a uma guerra, que ainda continua, e que nos trouxe fragilidades económicas e até de acesso aos mercados”.

"Como sempre, este é um sector que nunca baixa os braços e os objetivos para 2023 mantêm-se ambiciosos, queremos chegar aos mil milhões de euros, assentando este crescimento no aumento do preço médio. É para isso que estamos a trabalhar, quer na promoção nos mercados tradicionais, quer na abertura de novos mercados onde o potencial de crescimento é grande”, conclui.