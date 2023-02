Economia

Produção de pão, massa, carne, ovos e lacticínios ameaçada devido a greve

A greve às horas extraordinárias dos trabalhadores da Silopor está a deixar vários navios com cereais por descarregar. As associações do setor alertam que, nos próximos dias, os animais poderão não ter ração suficiente para serem alimentados e que poderão faltar produtos nas prateleiras dos supermercados.