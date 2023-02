Os preços do gasóleo e da gasolina vão subir na próxima segunda-feira. Fonte do setor avança à SIC Notícias que o aumento será 1,5 cêntimos por litro no gasóleo e 1 cêntimo por litro na gasolina.

Em média, segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, o gasóleo passará a custar 1,541 euros por litros, enquanto a gasolina 95 sobe para 1,676 euros por litro.

Este aumento contrasta com as duas últimas semanas, em que os preços dos combustíveis registaram descidas.