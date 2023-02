PRR: Bruxelas exige divulgação dos 100 maiores beneficiários

Portugal e os demais Estados-Membros deverão publicar a informação sobre os 100 maiores beneficiários finais do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ao abrigo do regulamento REPowerEU que veio acrescentar um novo capítulo à ‘bazuca’ europeia na sequência da guerra na Ucrânia e a necessidade de emancipação energética da Rússia.

“O Regulamento REPowerEU aumenta ainda mais a transparência ao exigir que os Estados-Membros publiquem informações sobre os 100 maiores destinatários finais de cada plano nacional”, lê-se no comunicado de imprensa divulgado esta quarta-feira pela Comissão Europeia, por ocasião do segundo aniversário da criação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), vulgo ‘bazuca’ europeia.