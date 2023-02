TAP: as reações ao projeto de parecer sobre a indemnização de Alexandra Reis

A administração da TAP já foi notificada do projeto de parecer da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre o pagamento de 500 mil euros de indemnização a Alexandra Reis, a ex-secretária de Estado do Tesouro.

A SIC sabe que a ex-gestora também foi notificada pela IGF para fazer o contraditório ao projeto de parecer que aponta para a existência de fortes irregularidades no processo, que levou à saída e à indemnização de Alexandra Reis.

Nas reações dos partido cabem críticas ao Governo PS, mas também ao do PSD/CDS, que privatizou a TAP.

O PSD exige que o relatório seja revelado na íntegra o mais depressa possível porque é fundamental para a comissão de inquérito no parlamento. Em declarações à SIC, o vice-presidente do partido acusa ainda o PS de lidar mal com a verdade.

O Chega defende que a IGF deve investigar também todas as indemnizações pagas a administradores da TAP nos últimos anos. André ventura diz também que as conclusões agora reveladas mostram que Alexandra Reis deve devolver o que recebeu.

O PCP diz que há responsabilidades do Governo nas irregularidades detetadas na saída de Alexandra Reis da TAP. Ouvida pela SIC, a líder parlamentar comunista diz ainda que há outros casos, como a venda da empresa feita pelo executivo de passos coelho, que mostram que o dinheiro público não está a ser bem usado.

O Bloco diz que tem de haver consequências judiciais, mas também políticas da TAP, não só por causa da indemnização milionária paga a Alexandra Reis, como na atuação do empresário David Neeleman na gestão da companhia aérea.

Como os partidos ainda não tiveram acesso ao parecer, Iniciativa Liberal e PS não quiseram fazer nenhum comentário.

Para o Presidente da República, o desvendar das conclusões ainda não é suficiente para saber se Alexandra Reis deve devolver a indemnização. Para já,

diz Marcelo, é preciso aguardar.