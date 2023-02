"Vá para casa": há uma empresa onde o computador avisa quando é hora de desligar

"Atenção o turno terminou. O sistema vai desligar-se dentro de 10 minutos."

Esta é a mensagem que os funcionários da empresa de tecnologia indiana Softgrid Computers recebem quando o horário de trabalho termina. O objetivo é combater o excesso de trabalho e as longas horas passadas no escritório.

Após a mensagem ser recebida, o sistema bloqueia em 10 minutos e os funcionários são "obrigados" a desligar e ir embora.

A medida foi implementada há seis meses e tem sido bem recebida pelos cerca de 40 funcionários. Apesar de terem estranhado ao início, admitem que agora dormem melhor e que estão mais motivados.

A empresa pretende garantir o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal: "Acreditamos que quando se está feliz com a família, se trabalha muito melhor", disse Mohammad Ali Fanee, responsável da empresa à Reuters.

"A pandemia de covid-19 desequilibrou os nossos dias de trabalho e todos começámos a trabalhar longas horas. Eu lutava para ter tempo para meu filho", exemplificou Shweta Shukla, CEO da Softgrid Computers, à BBC.

Foi perante esta realidade, que os sócios da empresa pediram a um dos informáticos que desenvolvesse um software que mostrasse um aviso no ecrã e fizesse o computador desligar em 10 minutos. Depois de criado, foi instalado nos computadores de todos os funcionários.

"Fizemos isso num fim de semana porque queríamos que fosse surpresa. Quando a mensgaem apareceu pela primeira vez alguns funcionários achavam que era uma brincadeira ou que o computador tinha sido hackeado", disse Shweta Shukla.

Uma das funcionárias, através do Linkedin, partilhou uma fotografia do aviso a aparecer no ecrã do computador de trabalho:

"Esta é a realidade do nosso escritório. (...) Colocaram um lembrete que bloqueia o computador após o fim do meu turno", escreveu Tanvi Khandelwal. "Não há mais chamadas, nem e-mails fora do horário de trabalho. Não é fantástico?".