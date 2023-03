A taxa de desemprego subiu para 7,1% em janeiro, revela hoje o INE, uma subida de 0,3 pontos percentuais em relação a dezembro de 2022 (6,8%) e de 1,2 pontos percentuais em relação a janeiro do ano passado (5,9%).

De acordo com as 'Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego' do INE, "em janeiro de 2023, a taxa de desemprego aumentou para 7,1%, o valor mais elevado desde novembro de 2020, quando foi de 7,3%".

Este destaque do INE reviu em alta a taxa de desemprego de dezembro do ano passado dos inicialmente estimados 6,7% para 6,8%, valor superior em 0,3 pontos percentuais ao do mês anterior e em 0,9 pontos percentuais ao de um ano antes.