Dona do Minipreço conclui venda de supermercados ao grupo Auchan em Espanha

O grupo DIA, dono do Minipreço em Portugal, concluiu a venda de 235 supermercados em Espanha ao grupo Auchan por 267 milhões de euros, revelou esta quinta-feira a empresa.

O acordo para o negócio tinha sido alcançado em agosto do ano passado e previa a venda de 235 supermercados DIA de tamanho médio em oito regiões autónomas espanholas (Madrid, Aragão, Astúrias, Castela e Leão, Galiza, Cantábria, Navarra e País Basco) e de dois centros logísticos em Valladolid (Castela e Leão).

A venda ao grupo Auchan (que em Espanha tem o nome Alcampo) concretizou-se esta quinta-feira, depois de terem sido obtidas todas as autorizações necessárias dos reguladores, como uma relativa a controlo de concentrações no mercado espanhol por parte da Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência, segundo um comunicado do DIA.

DIA justifica negócio com estratégia focada na proximidade

O DIA justificou este negócio, quando foi conhecido, por os supermercados de tamanho médio não se enquadrarem na estratégia da empresa focada em estabelecimentos de proximidade, ou lojas de bairro, mais pequenas.

O grupo DIA fechou 2022 com 5.699 lojas em quatro países - Espanha, Portugal, Argentina e Brasil - e prejuízos de 124 milhões de euros, menos 51,9% do que em 2021.

As vendas globais do grupo aumentaram no ano passado 9,6% e cresceram em todos os quatro mercados, embora com dimensões diferentes e com o valor mais baixo a ser registado em Portugal, mais 0,5% (para 596 milhões de euros), contra 5,4% em Espanha, 10,9% no Brasil e 30,8% na Argentina.

"Foi um ano intenso para a Dia em Portugal, mas onde reforçámos o nosso compromisso junto das famílias portuguesas num ambiente económico complexo", assinalou o conselho de administração da Dia Portugal, composto por Miguel Silva, Pedro Devesa e Joana Neto, quando foram divulgados os resultados, no final de janeiro.

Grupo pondera vender 500 supermercados e quatro centros logísticos em Portugal

Segundo tem noticiado a imprensa espanhola nos últimos dias, o grupo DIA pondera vender os cerca de 500 supermercados e os quatro centros logísticos que tem em Portugal.

"O grupo DIA avalia continuamente diversas oportunidades de investimento e desinvestimento, sem que a esta data tenha sido tomada qualquer decisão", disse fonte oficial da empresa espanhola ao jornal El Economista, na semana passada.

Este jornal, como outros meios de comunicação social em Espanha, noticiou, citando fontes "envolvidas no processo", que o DIA pediu ao banco francês Societé Genérale uma avaliação para a venda da rede que tem em Portugal.