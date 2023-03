Sindicato desconvoca greve da Groundforce marcada para sexta-feira

O Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos Manutenção e Aviação (STAMA) desconvocou a greve da Groundforce que deveria começar na sexta-feira, anunciou a estrutura sindical.

Segundo explicou à agência Lusa Fernando Simões, do STAMA, a administração de insolvência da Groundforce demonstrou vontade em ir ao encontro das reivindicações dos trabalhadores.

Questionado pela Lusa sobre que reivindicações estavam abrangidas por esse compromisso de resposta por parte da empresa, o responsável apontou como exemplo o não cumprimento do Acordo de Empresa no que diz respeito às trocas de horários.

"As trocas de horários são feitas de uma forma que não respeita o que está plasmado no Acordo de Empresa e, quando os trabalhadores dizem que não, porque não cumpre o que está estabelecido no acordo, têm tido problemas até do foro disciplinar", exemplificou.