Tecnológica MyCareforce fecha acordo com União das Misericórdias

A MyCareforce, plataforma digital portuguesa que gere a colocação de enfermeiros e de técnicos auxiliares em vagas disponíveis em instituições de saúde, fez um protocolo com a União das Misericórdias Portuguesas (UMP), ficando como principal parceiro na contratação de profissionais de saúde para as mais de 380 Misericórdias atualmente ativas.

“Através desta colaboração estratégica, a UMP, que presta apoio através das misericórdias a mais de 165 mil pessoas, passa a contar com a MyCareforce como uma das suas ferramentas preferenciais na área de software de contratação de profissionais de saúde”, indica a tecnológica em comunicado de imprensa.

Recentemente a startup portuguesa, fundada em 2021 por Pedro Cruz Morais e João Hugo Silva, anunciou a parceria com o Serviço Nacional de Saúde através de uma colaboração inicial com o Hospital Santo António dos Capuchos, em Lisboa, e deu, igualmente, o seu primeiro passo de internacionalização no mercado brasileiro.

Sobre esta expansão, Pedro Cruz Morais, presidente executivo da startup, disse ao Expresso que “o mercado brasileiro, à semelhança de Portugal, tem enormes necessidades de agilidade nos processos de recrutamento e de preenchimento de horários por parte de enfermeiros e de técnicos auxiliares de saúde”.

A MyCareforce já trabalhava com a UMP e, em Portugal, conta com mais de cem empresas de saúde como clientes, entre as quais o Grupo Trofa Saúde, SAMS (subsistema privado de saúde dos bancários), Grupo Orpea, Residências Montepio. Desde a sua fundação, a empresa digital já preencheu um total acumulado de 90 mil horas de cuidados, através de uma rede de mais de 9 mil enfermeiros e acima de mil técnicos auxiliares registados (e o banco de enfermeiros é validado junto da respetiva Ordem profissional e existe, igualmente, um processo de verificação dos técnicos auxiliares).

Em 2022, a empresa remunerou em cerca de um milhão de euros os profissionais por mais de 71.500 horas de cuidados prestados e foram publicados na plataforma à volta 12.500 turnos, com as vagas a serem preenchidas de forma automática.

A nota de imprensa deixa ainda a referência à distinção, em 2021, da UMP com o Prémio ‘Cidadão Europeu’ pelo Parlamento Europeu, num reconhecimento do trabalho das misericórdias em todo o território nacional, através do apoio prestado à comunidade nas áreas sociais e nos cuidados de saúde.