Governo vai intensificar ações de fiscalização nos supermercados

O secretario de Estado do Turismo, Comercio e Serviços, Nuno Fazenda, disse este domingo que o Governo vai intensificar as ações de fiscalização nos supermercados.

"Estamos a intensificar essa ação em duas dimensões: por um lado aquilo que é a fiscalização no terreno, mas por outro lado estamos também a olhar para o aumento dos preços. Nós temos uma inflação em Portugal na ordem dos 8,6% e no entanto o preço para o consumidor é mais de 20%, ou seja, mais do dobro", afirmou em declarações à SIC Notícias.

Trinta e oito brigadas envolvendo 80 inspetores da ASAE estiveram na quarta-feira no terreno a fiscalizar os preços dos bens alimentares nos hiper e supermercados, face ao aumento de 21,1% do cabaz básico no último ano, mais do dobro da inflação.