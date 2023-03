Infantário da TAP vai fechar e alternativas não agradam aos pais

O Infantário da TAP vai fechar em agosto e cerca de 100 crianças vão ser transferidas para outros jardins de infância nas redondezas. A companhia oferece duas alternativas aos trabalhadores com filhos, mas são opções que não asseguram os fins de semana nem o horário noturno.

A ordem partiu da Segurança Social. Depois de uma inspeção: ou a TAP faz obras profundas no infantário que funciona dentro do campus, ou fica sem licença de funcionamento.

A complexidade das obras faria com que nunca durassem menos de um ano, período durante o qual o infantário não poderia funcionar. A opção da TAP foi não fazer as obras e fechar o infantário já a partir do mês de agosto, apresentando duas alternativas aos pais que parecem não agradar.

Externato Champagnat : o protocolo que existia com o externato Champagnat, que funciona muito perto da sede da TAP, foi alargado e as condições de pagamento mantém-se.

: o protocolo que existia com o externato Champagnat, que funciona muito perto da sede da TAP, foi alargado e as condições de pagamento mantém-se. Infantário do LNEC: fez-se também um acordo com o infantário do LNEC, em Alvalade, ficando asseguradas vagas a partir de setembro de 2023 para as crianças que atualmente frequentam o infantário da companhia.

Avança ainda um voucher infância para trabalhadores com filhos até cinco anos.

A TAP diz que em ambas as ofertas será oferecido um horário alargado, só não especifica o alargamento. De fora ficam duas opções que os funcionários tinham até agora: um serviço de 24 horas que permite às crianças dormirem no infantário e o funcionamento ao fim de semana.