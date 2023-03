Portuguesa Coverflex compra plataforma italiana EatsReady

A portuguesa Coverflex anunciou, esta terça-feira, a aquisição da “startup” EatsReady, uma plataforma digital de vales refeição e benefícios para colaboradores em Itália, no âmbito da sua aposta em "acelerar o desenvolvimento da oferta no mercado italiano".

"Com a aquisição, a Coverflex pretende acelerar o desenvolvimento da sua oferta no mercado italiano, satisfazendo a procura crescente das empresas que pretendem aumentar a fidelização, a motivação e o poder de compra dos seus colaboradores", refere em comunicado a empresa portuguesa, que disponibiliza soluções de compensação flexível, como benefícios, refeição, descontos e seguros.

O negócio, cujo valor não foi divulgado, surge poucas semanas após o anúncio pela Coverflex - lançada em 2021 por Luís Rocha, Miguel Santo Amaro, Nuno Pinto, Rui Carvalho e Tiago Fernandes - de uma ronda de investimento de 15 milhões de euros e do lançamento no mercado italiano.

Sobre a EatsReady

A EatsReady é apresentada como "uma 'startup' inovadora", liderada por Olivia Burgio e Micaela Illy, "que tem vindo a transformar o mercado de vales refeição em Itália desde o seu arranque, em 2017".

Em 2022, a plataforma "gerou receitas brutas de 1,8 milhões de euros, em 'breakeven', num esforço encetado pelo CEO [presidente executivo] Nicola Faedi e pela restante equipa, agora integrados no universo Coverflex", lê-se no comunicado.

De acordo com a Coverflex, a startup italiana "tem mais de 50 clientes empresariais ativos, tais como Treatwell, Klarna e Telepass, e utiliza uma rede comercial ativa de mais de 2.000 restaurantes independentes, cadeias de restaurantes, supermercados e serviços de entrega 'online', incluindo Esselunga, Poke House e Deliveroo".

A expansão da Coverflex em Itália

"A aquisição da licença de operação da EatsReady permite à Coverflex fazer parte do grupo exclusivo de apenas 10 empresas em Itália que podem operar no mercado de vales refeição ('buoni pasto')", destaca, avançando que, "durante 2023, a Coverflex irá migrar todos os clientes da EatsReady para a sua plataforma".

Citada no comunicado, a cofundadora da EatsReady e agora “Head of M&A & Integrations” na Coverflex, Olivia Burgio, considera que esta aquisição "representa um avanço decisivo e um importante ponto de viragem" para a empresa italiana.

"Nos últimos anos construímos uma plataforma sólida que representa um ponto de entrada estratégico para o desenvolvimento da Coverflex no mercado italiano. Como empreendedora, reconheço o potencial de unir esforços com uma equipa internacional e em rápido crescimento, juntando forças, competências e conhecimento do mercado", sustenta.

Salientando estar já "a trabalhar para potenciar sinergias e explorar novas vias de crescimento", a responsável considera que "esta transação também simboliza a forma como o ecossistema italiano de 'startups' pode atrair o interesse de empresas internacionais para desbloquear novas oportunidades de mercado".

Por sua vez, Michele Giordani, “Chief of Strategy, Clients and Ecosystems” na GELLIFY - que, juntamente com a Copernion e a Tomokana, se tornou numa das empresas acionistas da Coverflex na sequência desta transação - afirma: "É um projeto que está num ponto de viragem: a relação com as empresas será decisiva para trazer valor a todos os intervenientes no ecossistema até ao cliente final, demonstrando o facto de as relações B2B ['Business to Business'] esconderem um grande potencial de inovação, que ainda está por explorar".

Após o levantamento de uma ronda de financiamento Série A de 15 milhões de euros no mês passado, a Coverflex diz estar "a executar o seu compromisso de expansão internacional".

Esta é a quarta aquisição da Coverflex desde o seu lançamento, em 2021, sendo a escolha de Itália como "o primeiro passo no caminho da internacionalização" da empresa justificada pelo "grande potencial" daquele país no mercado dos benefícios para colaboradores, área onde necessita de "maior flexibilidade e digitalização".

A empresa portuguesa diz já ter estabelecido "uma forte presença no país, sendo utilizada por mais de 70.000 colaboradores de cerca de 3.600 empresas", contando no seu portefólio de clientes com marcas como a Revolut, Santander, La Redoute, Metyis, Unbabel, e Emma - The Sleep Company.

Com o negócio agora anunciado, a Coverflex pretende "expandir o seu alcance para o mercado italiano, onde a experiência de gestão da compensação é considerada insuficiente, devido à falta de flexibilidade e a uma abordagem orientada para a empresa, em vez de uma abordagem orientada para o colaborador".