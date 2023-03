Economia

Compras no comércio tradicional? "Tomate está a 1,69€ e no supermercado está a 2,49€"

A inflação abrandou em fevereiro para 8,2%, mas a descida não se tem refletido no preço dos alimentos. Com os bens essenciais a aumentarem cada vez mais, são muitas as pessoas que optam por comprar no comércio tradicional.