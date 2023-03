"O sistema financeiro está seguro", garante Biden

Prometeu também que os contribuintes norte-americanos não serão responsáveis ​​por perdas decorrentes de falência de um banco e convocou o Congresso para "reforçar" a regulamentação do setor. Biden enfrenta, no entanto, um Congresso dividido que dificilmente aprovará regras mais rígidas.

Os colapsos do Silicon Valley Bank e do Signature Bank criaram uma crise bancária que ameaçou desencadear uma crise mais ampla, o que levou os reguladores dos EUA a intervir com uma série de medidas de emergência no fim de semana.

As autoridades norte-americanas assumiram o controlo do Silicon Valley Bank e entregaram a gestão à agência que garante a segurança dos depósitos. O governo recusa fazer um resgate federal e diz que os reguladores devem considerar a aquisição do banco por outra instituição.

O plano para proteger os depósitos dos clientes dos dois bancos encerrados garante que os clientes vão ter acesso a todo o dinheiro que depositaram até um máximo de 250 mil dólares.

O colapso do SVB foi a segunda maior falência bancária da história dos Estados Unidos, depois do colapso da Washington Mutual em 2008

Presidente dos EUA promete responsabilizar dirigentes de bancos encerrados

No domingo, Biden avançou com a ideia de uma nova regulamentação de grandes bancos, prometeu responsabilizar os dirigentes dos dois bancos encerrados e garantiu manter "um sistema bancário resiliente".

"Estou firmemente comprometido em exigir contas aos responsáveis por esta situação", disse Biden, referindo-se ao colapso do banco Silicon Valley Bank (SVB) e ao encerramento do Signature Bank.

Num comunicado divulgado no domingo pela Casa Branca, o chefe de Estado prometeu dirigir-se ao país hoje para tranquilizar a população sobre o sistema bancário dos Estados Unidos.