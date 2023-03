Credit Suisse é demasiado grande para cair, defendem analistas

Os analistas consideram que o Credit Suisse é demasiado grande para cair. Ainda assim, "está em risco de perder cada vez mais a confiança quer do mercado quer dos clientes", diz Filipe Garcia, analista de mercados.

Ao contrário do Silicon Valley Bank, que foi uma surpresa, "não é propriamente uma surpresa que o Credit Suisse esteja em dificuldades", porque "a cotação do banco já tem mostrado dificuldades há bastante tempo".

"O que de facto acaba por ser surpreendente é uma queda tão expressiva num só dia", afirma Filipe Garcia.

Também o presidente executivo do Credit Suisse afasta semelhanças com a situação do Silicon Valley Bank, que faliu na semana passada.

Numa entrevista a um canal de televisão de Singapura, Ulrich Korner garante que a instituição é um banco forte, global e que satisfaz os requisitos regulatórios, com capital e liquidez muito fortes.

Ulrich Korner acrescentou ainda que o banco está a fazer de tudo para remediar fragilidades encontradas no último relatório anual e que esta situação não tem impacto nos resultados financeiros.

Banca europeia afunda em bolsa devido a dúvidas sobre situação do Credit Suisse

Os bancos europeus voltaram a cair nas bolsas esta quarta-feira, desta vez devido a dúvidas sobre a situação do banco suíço Credit Suisse, após o maior acionista, o Banco Nacional Saudita, ter excluído o aumento da sua participação na entidade.

O presidente do banco estatal saudita, Ammar al Khudairy, anunciou que não daria mais assistência financeira ao banco suíço para o ajudar a lidar com as suas contas em dificuldades.

Às 10:45 desta quarta-feira, em Lisboa, o Credit Suisse caía mais de 21% na bolsa de valores de Zurique, arrastando todo o setor financeiro europeu, que em sessões recentes já tinha sofrido com o colapso do banco norte-americano Silicon Valley Bank , anunciado dia 10 de março.

O Credit Suisse, segundo maior banco suíço pelo valor de mercado, atravessa o seu pior momento em 167 anos de história, sem sinais de recuperação, atingido por escândalos, empresas de risco em colapso e agora a crise bancária internacional.