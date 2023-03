A partir do dia 1 de abril, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) vai atualizar o preço da tarifa de Energia do mercado regulado, “em -5 euros por MWh”. Esta atualização vai significar, na prática, uma redução “para a maioria dos clientes domésticos do mercado regulado”.

Exemplos do impacto que esta atualização terá:

Fatura média mensal, a partir de abril 2023

- Casal sem filhos [potência 3,45 kVA, consumo 1900 kWh/ano] 36,62 euros (menos 1,02 euros)

- Casal com dois filhos [potência 6,9 kVA, consumo 5000 kWh/ano] 92,43 euros (menos 2,83 euros)