Caixa Central de Crédito Agrícola avança com pagamento extra a pré-reformados

A Caixa Central do Crédito Agrícola vai fazer um pagamento extraordinário aos pré-reformados para fazer face ao aumento do custo de vida, semelhante ao pago aos bancários no ativo em 2022, disseram esta sexta-feira os sindicatos bancários ligados à UGT.

Os sindicatos recordaram que os pré-reformados não beneficiaram dos apoios extraordinários dados pelos bancos aos trabalhadores no ativo, para ajudar face ao surto inflacionista, pelo que pediram aos bancos que aplicassem as mesmas medidas. Contudo, dizem, em alguns casos já obtiveram resposta e foi negativa, como a Caixa Geral de Depósitos (70 trabalhadores) e Santander Totta (nove).

Já na quarta-feira passada, os sindicatos criticaram esses bancos, dizendo mesmo que a recusa veio dos "dois bancos com mais lucros em 2022, respetivamente 843 milhões de euros (mais 44,5% que há um ano) e 568 milhões de euros (mais 90%)", enquanto se mostram "indiferentes às dificuldades por que estão a passar aqueles que durante anos contribuíram com o seu profissionalismo para que alcançassem a robustez que hoje ostentam".

Também na passada quarta-feira, já tinha sido noticiado que os pré-reformados de instituições como a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcobaça, Cartaxo, Nazaré, Rio Maior e Santarém iriam receber esse apoio.

Num comunicado divulgado, posteriormente, o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) congratulou-se também com a implementação destas medidas pelo Crédito Agrícola, que disse corresponder "às justas preocupações" manifestadas.

Este sindicato tinha proposto ao banco a implementação de medidas excecionais para fazer face ao impacto da inflação do aumento do custo de vida, mas, numa primeira fase, estas não abrangeram os trabalhadores em pré-reforma ou com suspensão do contrato de trabalho.

"Nessa medida, o SNQTB interpelou novamente o Crédito Agrícola, pois justifica-se inteiramente que o referido apoio lhes fosse igualmente atribuído", apontou.

O Crédito Agrícola teve lucros de 144,3 milhões de euros em 2022, menos 9,1% do que em 2021, divulgou hoje o grupo bancário.Ainda em 2022, o grupo concluiu quatro operações de fusão de Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, reduzindo de 75 para 71 o número de Caixas.