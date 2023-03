Resgate ao First Republic Bank anima bolsa de Wall Street

A bolsa de Wall Street fechou, esta quinta-feira, em alta depois da notícia do resgate do First Republic Bank. Os principais índices da praça norte-americana fecharam a valorizar entre 1 e 2,5%.

Onze grandes bancos anunciaram a injeção de mais de 28 mil milhões de euros para reforçar o First Republic Bank, uma das instituições bancárias que mais sofreu após a intervenção do Silicon Valley Bank na semana passada.

As ações chegaram a afundar mais de 30%, mas, após as 19:00, voltaram a recuperar a bom ritmo.