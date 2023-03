Lucro da Jerónimo Martins sobe 27,5% em 2022 para 590 milhões de euros

No ano passado, as vendas cresceram 21,5% para 25.385 milhões de euros e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 17% para 1.854 milhões de euros.

"Em 2022, o resultado líquido do grupo incorpora a atribuição de 289 milhões de euros em reconhecimentos e prémios dos seus colaboradores em Portugal, na Polónia e na Colômbia, um aumento de 33% face a 2021", refere o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A cadeia de supermercados Pingo Doce registou uma evolução de 11,2% das vendas com um like-for-like (LFL), [ou seja, vendas em lojas que operaram sob as mesmas condições no período em análise], de 9,4%, excluindo combustível, para os 4,5 mil milhões de euros. No ano passado, o Pingo Doce abriu 10 novas lojas (sete adições líquidas), remodelou 37 localizações, incluindo três liftings.

O Pingo Doce teve um investimento de 195 milhões de euros.