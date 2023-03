Especulação de preços e falsificação: várias gasolineiras arriscam pagar milhões de euros

Alguns revendedores de combustíveis podem vir a pagar milhões de euros por especulação de preços e falsificação de contadores.

Em alguns casos, os revendedores terão viciado os contadores, colocando-os no zero antes do cliente levantar a pistola para abastecer, o que impede o registo do imposto que as gasolineiras teriam de pagar.

Noutros casos, as empresas terão aplicado as reduções de ISP, decididas pelo Governo, de forma fraudulenta em prejuízo dos consumidores.

De acordo com o Jornal de Notícias, terão sido milhares os consumidores lesados que agora processaram as gasolineiras através de uma associação de defesa do consumidor.

A associação Citizen Voice acusa ainda algumas gasolineiras de publicidade enganosa.