Minuto Consumidor: quais são as vantagens de optar pelo IRS Jovem?

A época de juntar a papelada para fazer o IRS está de volta. Mas, por agora, focamo-nos na papelada dos mais jovens, ou seja, no IRS Jovem. Se tem entre 18 e 26 anos e quer ter desconto no imposto a pagar, este artigo é para si.

Para reduzir a fatura fiscal durante cinco anos, seguidos ou interpolados até aos 35 anos (para salvaguardar situações de desemprego ou inatividade) tem de preencher um conjunto de requisitos.

Para ativar este apoio, não pode ser dependente, ou seja, tem de estar fora do seu agregado familiar, e tem de ter concluído um ciclo de estudos igual ou superior ao ensino secundário, no ano anterior à entrega da declaração.

Se os estudos corresponderem a um doutoramento, o intervalo de idades - para usufruir da isenção - alarga-se até aos 30 anos.

A isenção parcial no IRS tem uma duração de cinco anos, mas as percentagens que são aplicadas diferem.

Os valores são medidos através do indexante dos apoios sociais (IAS), utilizado para calcular prestações sociais anualmente. Os dados que aqui avançamos são relativos ao ano de 2022.

Nos primeiros dois anos, a isenção é de 30%, com um limite de 7,5 vezes o IAS, ou seja, €3324 euros. Nos dois anos seguintes, a isenção passa para 20%, com um limite de 5 vezes o IAS, que no ano passado correspondeu a €2216. No último ano, a isenção é de 10 %, com um limite de 2,5 vezes o IAS, com o valor a atingir os €1108.

Se preencher o IRS automático, não pode usufruir do IRS Jovem. Se considerar benéfico para si aproveitar este desconto e se estiver dentro dos parâmetros de exigência, preencha os anexos A (quadros 4A e 4F) ou B da declaração de IRS.

Não pode acumular o IRS Jovem com o Programa Regressar, destinado aos emigrantes que regressam ao país, nem com o regime fiscal para o residente não habitual.

Ainda assim, se compensar no seu caso, pode utilizar o IRS Jovem numa declaração conjunta com o seu companheiro.

Se ainda tem a opção de ser dependente, faça as contas para ver o que lhe compensa mais. Para isso, pode utilizar o simulador IRS do Portal das Finanças.

Anteriormente o IRS Jovem cobria apenas três anos e a isenção parcial tinha percentagens diferentes. Mesmo que tenha usufruído do programa segundo essas medidas, agora será atualizado e terá direito às novas regras estabelecidas.

O "Minuto Consumidor" é um projeto onde procuramos, todas as semanas, responder às suas dúvidas. Para acompanhar no Expresso Online e na antena da SIC Notícias, com o apoio da DECO Proteste. Envie as suas dúvidas para minutoconsumidor@deco.proteste.pt